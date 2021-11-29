"Будем приветствовать любые инициативы": в МИДе отреагировали на предложение Эрдогана

"Будем приветствовать любые инициативы": в МИДе отреагировали на предложение Эрдогана

В МИД назвали "красную лени" — не должно быть никаких договоренностей об Украине без Украины.

В Министерстве иностранных дел будут приветствовать "любые инициативы по завершению военного конфликта на востоке страны и возвращении временно неподконтрольных территорий".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге для иностранных СМИ, передает корреспондент Укринформа.

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Глава украинского МИД напомнил о нормандском формате. Также он добавил, что Украина и Турция имеют отличные политические отношения. В частности, высок уровень доверия между президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Украина остается преданной работе в Нормандском формате, однако мы никогда не отказываемся от никаких предложений или инициатив, предложенных другими партнерами и друзьями. Мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам в окончании этой войны, возвращении территорий Украине, которые сейчас оказались под российским контролем. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия", – отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что Украина настаивает на единственном правиле, которое является "красной линией" — не должно быть никаких договоренностей об Украине без Украины.

Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил роль посредника между Зеленским и Путиным. Как отметил Эрдоган, Турция стремится к тому, чтобы украинско-российская тема развивалась в положительном русле.

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