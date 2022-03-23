Будем работать, будем бороться как только мы можем – Зеленский о саммитах G7, НАТО и ЕС

Будем работать, будем бороться как только мы можем – Зеленский о саммитах G7, НАТО и ЕС

Во время этих саммитов, надеется глава государства, речь пойдет о новых пакетах санкций против РФ

На этой неделе состоятся три важных саммита — G7, НАТО и ЕС.

Об этом обращении к украинцам рассказал глава государства Владимир Зеленский.

"Новые пакеты санкций. Новая помощь. Будем работать, будем бороться как только мы можем. До последнего. Храбро и открыто. На всех этих площадках. С полной энергией. На результат. Со всеми нашими силами. И не устанем. Отдохнем, когда победим. А это точно будет! Слава всем нашим героям! Слава Украине!", — заметил он.

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