"Будем разговаривать по этому поводу": Кулеба прокомментировал договоренность США и Германии по "Северному потоку-2"

"Будем разговаривать по этому поводу": Кулеба прокомментировал договоренность США и Германии по "Северному потоку-2"

Для Украины российский проект "Северный поток-2" прежде всего является вопросом безопасности, отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски с безопасности для Украины и стран Центральной Европы, поскольку Киев хотел бы более сильных формулировок насчет вопроса о безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции.

В то же время, комментируя американо-немецкий заявление, Кулеба напомнил, что Украина всегда говорила, что "Северный поток-2" для страны является прежде всего вопросом безопасности. А поэтому, по его словам, Украина хотела бы, чтобы формулировки в немецко-американском заявлении именно о безопасности были сильнее.

"Мы сегодня имеем много вопросов к тому, как американо-германская договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока-2". Мы будем говорить с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу", — сказал глава МИД.

В то же время Кулеба отметил, что огромным и главным вопросом является то, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины как транзитного государства. Но над этим вопросом еще надо работать, поскольку ответа на этот вопрос пока нет, добавил глава МИД.

"Она (проблема. - Ред.) связана с тем, что нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины как транзитного государства. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все с вами понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал "Северный поток-2", является РФ, и это главная проблема, это главный вопрос, ответа на который нет на сегодня, и над ней надо работать", — подытожил Кулеба.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" почти полностью завершен, поэтому противодействие его возведению санкциями на этом этапе уже невозможно.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

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