"Будем следить за действиями, которые могут заложить основу для захвата казахстанских институций": Госдеп о развертывании войск РФ

Соединенные Штаты Америки будут следить за любым нарушением прав человека в Казахстане.
Вашингтон будет внимательно следить за развертыванием российских войск под эгидой Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане.
Об этом сказал спикер Госдепа Нед Прайс, — пишет Укринформ.
"Соединенные Штаты и, откровенно говоря, весь мир будут следить за любым нарушением прав человека... Мы будем следить за любыми действиями, которые могут заложить основу для захвата казахстанских институций", — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за развертыванием "миротворческих сил" контролируемой Россией Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане и подвергают сомнению законность их введения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы внимательно следим за сообщениями о том, что Организация договора о коллективной безопасности направила свои коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы относительно характера запроса (на их введение, — ред.) и относительно того, законно было это приглашение или нет. На данный момент мы не знаем", – сказала она.
Ранее мы сообщали о том, что происходит в Казахстане.
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