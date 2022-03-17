"Будем жить во времена, когда Российская Федерация просто развалится на части", — Данилов

Секретарь СНБО не верит в действенность диалога с Россией по поводу завершения войны.

Переговоры с Россией по завершению ее войны против Украины сомнительны, ведь РФ не сдерживается обещаний. Поэтому Украине нужно оружие, чтобы защитить не только себя, но и Европу, которая может стать следующей мишенью России. В то же время уже в ближайшем будущем у Российской Федерации есть все шансы распасться.

Об этом 17 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"То, что касается диалога с Российской Федерацией, — я в это не верю. Я вообще считаю, что это ерунда — вести диалог с людьми, которые пришли нас убивать. Была очень замечательная киевлянка, которая стала премьер-министром Израиля (Голда Меир – ред.), которая говорила, что с людьми, которые пришли вас убивать, вы никогда с ними не договоритесь. На сегодняшний день продолжаются переговоры, которые проводит Офис президента во главе с Андреем Борисовичем Ермаком. Они пытаются сделать так, чтобы гумконвои работали. И мы видим, в последние дни эта ситуация хоть сдвинулась с мертвой точки. Не везде, но тем не менее", – сказал Данилов.

Украине в борьбе против РФ следует полагаться только на свои силы. В то же время, нужна помощь с поставкой оружия.

"Мы должны полагаться прежде всего на себя. Но нам нужна помощь именно оружием. Именно этим занимается наша дипломатия, наш президент 24 часа в сутки, он общается со всеми лидерами мира, которые оказывают нам помощь. То нашествие, та саранча, которая на нашу Украину со всех сторон, очень-очень большая. И я четко осознаю, что для того, чтобы ее побороть, нам нужно как можно больше и дронов, и пуль, и снарядов, и ПЗРК, и других средств. Но мы имеем в виду, что мы ведем войну. Выходят из строя дроны, их сбивают. Выходят из строя БТР, их так же палят, гораздо меньше, чем палим мы, но тем не менее такая ситуация есть на фронте", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО сказал, что "максимальная помощь нам крайне необходима, чтобы могли защитить не только себя, мы защищаем всю Европу, мы защищаем цивилизованный мир. Мы к этому готовы, мы готовы эту саранчу уничтожить для того, чтобы поставить точку в существовании этой псевдоимперии, которая является абсолютно искусственным образованием. Я об этом неоднократно говорил, что мы будем жить во времена, когда Российская Федерация просто развалится на части. Надо еще немного подождать и этот процесс начнется".

"Хочу закончить войну", - фрагмент из интервью Владимира Зеленского (на жестовом языке)

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