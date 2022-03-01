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"Будет бороться, чтобы победила жизнь": Зеленский заявил, что РФ хочет повторить в Киеве харьковский сценарий

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"Будет бороться, чтобы победила жизнь": Зеленский заявил, что РФ хочет повторить в Киеве харьковский сценарий

Associated Press

По словам Зеленского, войска РФ идут в Киев, как и в Харьков.

Сейчас для Украины приоритетом является оборона Киева от российских захватчиков, напавших на напавших на наше государство 24 февраля и продолжающих свою агрессию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новом видеообращении.

"Харьков и Киев для России сейчас более важные мишени. Террор, который направлен на то, чтобы сломать нас, наше сопротивление. Они идут в нашу столицу, как и на Харьков. Поэтому оборона столицы сегодня – ключевой приоритет для государства. Во всех городах Украина должна сделать все возможное, чтобы остановить врага. За это отвечают военные и гражданские власти", — сказал Зеленский.

По его словам, во всех городах Украина должна сделать все возможное, чтобы остановить врага. За это отвечают военные и гражданские власти.

"Но Киев – это особенно. Защитим Киев – защитим государство. Киев – это сердце Украины и оно должно биться. И оно будет биться, чтобы победила жизнь", — подчеркнул Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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