"Будет честная компенсация": в МИД назвали два условия Украины для запуска "Северного потока-2"

"Северный поток-2" — это прежде всего угроза безопасности Украины, отметил Кулеба.

Украина против запуска газопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход нашего государства, поскольку этот проект является угрозой для страны. Условием для его запуска может быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Северный поток 2 — это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике. Мы против ПП-2. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз. Такую позицию я высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине", — заявил Кулеба.

Напомним, ранее компания Nord Stream заявила, что газопровод построен на 95%. Отмечается, что по состоянию на 31 марта построено 2339 км труб с 2460 км. Осталось уложить около 121 км. Таким образом до окончания проекта осталось достроить еще 5% от общей протяженности газопровода.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "Северный поток-2" — "это вызов не только Украине, но и для Польши, для многих стран, которые понимают, что такое РФ". По его словам, сейчас украинские дипломатические сотрудники делают все необходимое, чтобы прекратить этот проект, но это сложные процессы, ведь, по его словам, есть "мощные игроки на территории Европы, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ". Секретарь СНБО заявил, что это Германия и Франция.

В свою очередь, 4 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что проложение первой нитки проекта "Северный поток-2" завершено. Вторую нитку продолжают укладывать.

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