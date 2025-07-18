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Будет действовать агрессивно: Госдеп заявил о решимости Трампа завершить войну
Американский лидер будет действовать агрессивно, чтобы его видение завершения войны в Украине было реализовано, говорят в Госдепе.
Президент США Дональд Трамп "агрессивно" будет добиваться реализации своих подходов к прекращению войны в Украине.
Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.
По ее словам, американский лидер – это человек, который примет твердые решения. Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение, говорит Брюс.
"Я думаю, что президент – это человек, который примет эти решения. Он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта было реализовано", - сказала спикер.
Представитель Госдепартамента отмечает, что таким образом Дональд Трамп подтвердил свое желание положить конец кровопролитию в Украине и выразил разочарование из-за отказа российского диктатора Владимира Путина сделать это.
Как сообщала ранее Темми Брюс, Трамп осуждает диктатора РФ Владимира Путина и предпринимает конкретные шаги. Впрочем, американский лидер до сих пор надеется на дипломатическое решение войны.
Напомним, Sky News оценило реакцию РФ на новую стратегию Дональда Трампа относительно вооружения Украины и 50-дневный ультиматум.