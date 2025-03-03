Будет дипломатия ради мира — Зеленский подытожил события последних дней

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил результат последних дней.

Об этом в ежедневном обращении к украинскому народу заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Как результат этих дней – четкая поддержка Европы. Больше единства, еще больше готовности сотрудничать. Все едины в главном: чтобы мир был реальным, нужны реальные гарантии безопасности. И это позиция всей нашей Европы – всего континента. Британия, Европейский Союз, Норвегия, Турция", — отметил глава государства.

"Сегодня мы скоординировали наши позиции. Будет много встреч. Много совместной работы в ближайшие дни, в ближайшие недели будет. Будет дипломатия ради мира. И ради того, чтобы мы все были вместе – Украина, вся Европа и обязательно, обязательно Америка", — добавил он.

"Конечно, мы осознаем важность Америки, и мы благодарны за всю поддержку, которую мы получили от Соединенных Штатов Америки. Не было такого дня, чтобы мы не испытывали этой благодарности. Потому что это благодарность за сохранение нашей независимости: наша устойчивость в Украине базируется на том, что делают ради нас – и ради собственной безопасности – наши партнеры".

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Напомним, что ранее Зеленский заявил, что прекращение военной поддержки от США станет помощью Путина. По его словам, военная помощь от Соединенных Штатов сейчас продолжает поступать в виде оружия.

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