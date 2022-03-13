"Будет достаточно тяжелая и последовательная работа": член делегации РФ о продолжении переговоров с Украиной

"Будет достаточно тяжелая и последовательная работа": член делегации РФ о продолжении переговоров с Украиной

Представитель РФ надеется, что прогресс перерастет в подписание документов.

Переговоры РФ с Украиной идут сложно и пока не дают значимого результата, но есть надежда, что определенный прогресс перерастет в подписание документов.

Об этом заявил член делегации России на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, передают "РИА Новости" в Telegram.

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"Мы хотели, чтобы сегодня уже были достигнуты конкретные договоренности хотя бы по обсуждаемым вопросам, повезти в Москву конкретный результат по важнейшим направлениям наших консультаций. Но мы видим, что это оказывается сложно. Поэтому переговоры действительно будут быстро продолжены. Не будем тешить себя иллюзиями, что в следующем шаге, через шаг, будет достигнут финишный результат. Будет достаточно трудная и последовательная работа", — заявил он.

По его словам, россия не надеется, что Украина сразу займет какую-то позицию, близкую к их. Он подчеркнул, что консультации будут, безусловно, непростые.

Напомним, 28 февраля состоялась первая встреча между украинской и российской делегациями.