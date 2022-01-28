"Будет еще больше": Пентагон пообещал, что США увеличат военную помощь Украине 

На территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии США.
США будут увеличивать военную помощь Украине из-за российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне.
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, - пишет "Интерфакс".
"Мы только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи (Украине - ред). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше", - сказал он.
"Мы продолжаем наблюдать, в том числе в последние 24 часа, нарастающую численность надежных боевых сил, разворачиваемых россиянами в западной части своей страны и в Беларуси". Представитель Пентагона напомнил, что он упоминал недавно о военно-морской мощи России в Средиземноморье, в Атлантике и, вероятно, в Черном море.
"Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны", - добавил Кирби.
Кирби сообщил, что недавно Украину простелила группа американских экспертов по оценке противовоздушной и противоракетной обороны, которая изучала потребности украинских вооруженных сил в таком вооружении.
"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине, учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее по другую сторону границы", - сказал он.
Несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации на Украине. К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боевой готовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.
Американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не в Украину, которая не является членом альянса, сказал Кирби.
Но на территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии, которые находятся в западной Украине, далеко от восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.
"Я не собираюсь рассуждать о том, что мы будем или не будем делать, если произойдет вторжение" - заявил представитель минобороны.
Напомним:
22 января, в Украину прибыла первая партия американского летального оружия, в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января — вторая часть военной помощи Соединенных Штатов — это более 80 тонн оружия для украинской армии.
Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что военная помощь Украине от стран-партнеров не будет прекращаться.
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