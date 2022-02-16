Будет говорить о сдерживании агрессии РФ: Украину посетит глава МИД Британии

Трасс будет говорить с Кулебой о совместных мерах по сдерживанию России от дальнейшей агрессии.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 17 февраля совершит свой первый визит в Украину и встретится с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Об этом сообщили в украинском правительстве.
Визит британского министра направлен на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Британией, координацию дальнейших действий для укрепления безопасности на европейском континенте.
Кулеба и Трасс проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию России от дальнейшей агрессии, практической поддержки Украины со стороны Британии в укреплении обороноспособности государства.
Стороны также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Британии в сфере безопасности, включая кибербезопасность, а также в областях торговли и инвестиций.
Напомним, 15 февраля Кулеба с Трасс согласовали следующие шаги для противодействия агрессии России. Госсекретарь Британии поддержала инициативу Украины по привлечению механизмов уменьшения опасности согласно Венскому документу и заверила в поддержке украинских инициатив в ОБСЕ.
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