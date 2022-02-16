Будет говорить о сдерживании агрессии РФ: Украину посетит глава МИД Британии

Будет говорить о сдерживании агрессии РФ: Украину посетит глава МИД Британии

Трасс будет говорить с Кулебой о совместных мерах по сдерживанию России от дальнейшей агрессии.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 17 февраля совершит свой первый визит в Украину и встретится с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщили в украинском правительстве.

Визит британского министра направлен на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Британией, координацию дальнейших действий для укрепления безопасности на европейском континенте.

Кулеба и Трасс проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию России от дальнейшей агрессии, практической поддержки Украины со стороны Британии в укреплении обороноспособности государства.

Стороны также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Британии в сфере безопасности, включая кибербезопасность, а также в областях торговли и инвестиций.

Напомним, 15 февраля Кулеба с Трасс согласовали следующие шаги для противодействия агрессии России. Госсекретарь Британии поддержала инициативу Украины по привлечению механизмов уменьшения опасности согласно Венскому документу и заверила в поддержке украинских инициатив в ОБСЕ.

Кулеба ответил на вопрос об угрозе вторжения России и методах сдерживания | Новости Украины

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