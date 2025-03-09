"Будет хуже, чем Афганистан": сенатор Грэм о последствиях остановки помощи США для Украины

Линдси Грэм считает, что до прекращения огня Штаты должны предоставить Украине разведывательные данные и оружие, чтобы защитить себя.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм говорит, что обеспокоен решением администрации Трампа приостановить военную помощь и обмен разведданными из Украины.

Об этом он сказал в интервью Fox News Sunday, передает CNN.

"Пока продолжаются боевые действия, если мы отключим Украину (от помощи — Ред.), будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что у президента Трампа есть желание это делать. Но до тех пор, пока у нас не будет прекращения огня, я бы дал Украине то, что им нужно, а также разведывательные данные и оружие, чтобы защитить себя", – говорит американский политик.

Грэм сказал, что он разговаривал с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем несколько дней назад, и что цель США — "почетно и справедливо положить конец войне". Сенатор обвинил президента Владимира Зеленского, что тот якобы "провалил это" на своей недавней напряженной встрече в Овальном кабинете с президентом Дональдом Трампом.

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Что касается предстоящих переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии, то, по мнению Грэма, американские переговорщики на этой неделе узнают, "как выглядит хорошее соглашение" для киевских официальных лиц.

Грэм добавил, что он планирует в ближайшие дни внести законопроект о санкциях против банковского и энергетического секторов России, чтобы подтолкнуть Москву сесть за стол переговоров по прекращению войны.

Ранее Линдси Грэм объяснил, почему для Украины важно соглашение с США о полезных ископаемых.

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