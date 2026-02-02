Будет ли конец войны: Украина снова едет в ОАЭ на переговоры — что известно

Украинфская делегация отправляется в ОАЭ на переговоры с США и Россией: детали Умерова / © Владимир Зеленский

Сегодня украинская делегация отправляется в Абу-Даби, где 4-5 февраля запланированы двусторонние консультации с Соединенными Штатами, а также очередная трехсторонняя встреча в формате Украина-США-РФ.

Об этом рассказал глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров в эфире телемарафона.

По его словам, переговоры в Абу-Даби будут состоять из двух частей. Первая часть — двусторонняя встреча с американской стороной, которая будет представлена спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. На нем будут обсуждаться подписание гарантий безопасности и Prosperity Package (план послевоенного восстановления Украины).

Дальше последует трехсторонняя встреча, на которой будет «весомо представлена» российская сторона, говорит Умеров.

«У них будет мандат на обсуждение военно-политических вопросов. После чего будем докладывать президенту Зеленскому — и в среду, и в четверг», — отметил секретарь СНБО.

Умеров пояснил, что так называемый пакет благосостояния или обновления, обсуждаемый из США, будет состоять из нескольких частей.

«Мы хотим, чтобы было понятно, какую поддержку будет оказывать Европа, какую поддержку будут оказывать Соединенные Штаты, где мы сможем подписать это и когда. Наши команды уже работают несколько месяцев и мы уже почти на завершающем этапе. Хотим узнать или попросить нашу команду, чтобы они закончили через несколько дней этот prosperity package, и мы договорились подписать его в ближайшее время», — добавил секретарь СНБО.

Энергетическое перемирие и вопросы территорий

На вопрос, будут ли на переговорах обсуждать энергетическое перемирие и проблему территории, Умеров сказал, что «мы постоянно затрагиваем все вещи, которые нужны нашему населению».

Обмен пленными

Умеров анонсировал, что: «В ближайшее время вы услышите уже некоторые результаты. Это постоянная работа, которая ведется с 2022 года.

Напомним, что 24 января в ОАЭ завершились трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США.

Спецпосланник президента США Трампа Стив Уиткофф заявил, что на этих переговорах был достигнут значительный прогресс.