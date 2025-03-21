Будет ли международный контингент в Украине после войны: что говорит Зеленский

Президент выразил надежду, что по результатам саммита страны-участницы смогут согласовать конкретные решения по международному присутствию в Украине после завершения войны.

В следующий четверг состоится саммит Коалиции желающих, на котором лидеры обсудят стратегию гарантий безопасности для Украины после окончания войны, а также вопросы международного контингента.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

"Это будет важный саммит. Мы будем говорить о стратегии гарантов безопасности Украины, чтобы предотвратить новую волну российской агрессии. Отдельно рассмотрим вопрос контингента", — заявил Зеленский.

Что еще рассмотрят на саммите

Кроме гарантий безопасности, на саммите будут обсуждать:

Поддержка украинской армии и усиление ее обороноспособности.

Структура и местоположение международного контингента.

Страны-участницы: кто уже готов присоединиться, а кто еще сомневается.

Мониторинг соблюдения режима тишины после войны.

Зеленский отметил, что обсуждал повестку дня встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также проводил консультации с лидерами Великобритании, США и Франции по поводу механизмов мониторинга безопасности.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможную миссию от Организации Объединенных Наций (ООН) как альтернативу военному иностранному контингенту или гарантиям безопасности после прекращения войны.

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