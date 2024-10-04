Будет ли НАТО сбивать российские ракеты: в Пентагоне объяснили разницу между Украиной и Израилем

В Пентагоне считают, что участие стран НАТО в сбивании целей в воздушном пространстве Украины будет "втягиванием в войну".

Об этом заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне в четверг, 3 октября.

На вопрос журналистов, могли бы страны НАТО помочь Украине сбивать российские ракеты и дроны над ее территорией, как это делает США для Израиля и к чему призывает Запад президент Зеленский, Сингх ответила, что Украина успешно решает эту проблему самостоятельно.

"Мы говорим о двух совершенно разных картинах и фронтах. Президент [Джо Байден – ред.] в начале, когда Россия напала на Украину, поручил предоставить Киеву то, что нужно на поле боя. Они очень успешно используют средства ПВО и другие возможности, чтобы продолжать возвращать свою территорию. Госсекретарь США только что провел разговор с [министром обороны Украины – ред.] Умеровым, чтобы получить актуальную информацию о ситуации на фронте и лучше понять, какие еще возможности им могут понадобиться", – отметила заместитель представителя Пентагона.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не будут принимать непосредственное участие в боевых действиях в Украине, но будут придерживаться взятых обязательств по поддержке Украины в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию.

Представительница Пентагона пояснила, что применение систем ПВО с территории Польши или Румынии для перехвата целей в воздушном пространстве Украины, хотя и не является введением войск, но все равно будет означать втягивание Альянса в войну с Россией.

"Это привлекло бы нас к войне другим способом. И прямо сейчас мы видим, что Украина способна успешно защищаться от российских ударов по ним, по их городам, по их населению, по их инфраструктуре. И мы продолжим следить за тем, чтобы у них была поддержка, которая им нужна для этого", – подчеркнула Сабрина Сингх.

Напомним, после встречи с генсеком НАТО Зеленский заявил, что страны Альянса могли бы защищать небо над Украиной, как это делает США с Израилем. Но пока у НАТО нет согласия в отношении сбивания российских дронов и ракет в воздушном пространстве Украины.

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