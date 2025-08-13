Будет ли навязывать Трамп Зеленскому мирное соглашение с Россией: вице-президент США ответил

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН

Вице-президент США Джей Ди Венс заверил президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников, что Дональд Трамп не будет заставлять Украину заключать мирное соглашение с Россией.

Об этом сообщает NBC News.

Вице-президент США Джей Ди Венс во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами развеял опасения мирных переговоров. По словам немецких чиновников, он заверил, что Соединенные Штаты не будут обсуждать завершение войны с Россией за спинами Украины и Европы.

Также стало известно, что Дональд Трамп и его команда проявили большой интерес к ключевым моментам дипломатических переговоров, которые выдвигают Украина и ее союзники.

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил вероятность встречи диктатора Путина и Владимира Зеленского после саммита России и США на Аляске.

Владимир Зеленский надеется, что центральной темой на встрече между Трампом и Путиным на Аляске будет немедленное прекращение огня.