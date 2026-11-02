Будет ли новое перемирие после операции в Олешках: что заявил Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Москва пока не планирует осуществлять новые гуманитарные операции по примеру эвакуации из временно оккупированных Олешков в Херсонской области.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, Москва считает гуманитарную операцию в Олешках успешной и высоко оценивает координацию всех ее участников.

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В то же время Песков подчеркнул, что конкретных инициатив, аналогичных этой миссии, на данный момент не существует.

«Планов и инициатив, аналогичных этой гуманитарной операции, пока нет, но в любом случае интересы граждан будут в преимуществе», — цитируют его слова российские пропагандистские СМИ.

Эвакуация из Олешков — что известно

31 октября украинцы из Олешков пересекли белорусско-украинскую границу на Черниговщине. Их вывезли из оккупированного россиянами города. Сначала их везли автобусами в российскую Анапу, оттуда самолетами — в Беларусь, а затем — автобусами в Украину.

Эта гуманитарная операция стала возможной благодаря временному прекращению огня в районе Олешек. Она заняла почти сутки.

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Это была первая с начала войны совместная миссия России и Украины. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил сделать гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп регулярными.

Ни одна из сторон не сообщила о нарушении после вступления в силу перемирия.

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