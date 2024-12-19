Будет ли онлайн-голосование на выборах в Украине: что говорят в Верховной Раде

По словам спикера Рады, предстоящие выборы должны, прежде всего, отвечать демократическим требованиям.

В украинском парламенте не обсуждали возможность проведения онлайн-голосования на выборах в Украине.

Об этом сообщил на брифинге в четверг, 19 декабря, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, "следующие выборы, которые... непременно когда-нибудь будут", должны прежде всего отвечать демократическим требованиям.

Также читайте Ермак: Украина готова к выборам после установления справедливого мира

"Внедрение других подходов, чем те, которые обозначены Избирательным кодексом, на сегодняшний день не дискутируется на уровне комитета, на уровне руководства парламента. Пока не обсуждается", — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елену Шуляк сообщило, что Украина изучает европейские модели избирательного законодательства, включая электронные голосование, с прицелом на проведение выборов вскоре после окончания войны.

Читайте также: