Будет ли онлайн-голосование на выборах в Украине: что говорят в Верховной Раде

По словам спикера Рады, предстоящие выборы должны, прежде всего, отвечать демократическим требованиям.
В украинском парламенте не обсуждали возможность проведения онлайн-голосования на выборах в Украине.
Об этом сообщил на брифинге в четверг, 19 декабря, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, "следующие выборы, которые... непременно когда-нибудь будут", должны прежде всего отвечать демократическим требованиям.
"Внедрение других подходов, чем те, которые обозначены Избирательным кодексом, на сегодняшний день не дискутируется на уровне комитета, на уровне руководства парламента. Пока не обсуждается", — подчеркнул Стефанчук.
Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елену Шуляк сообщило, что Украина изучает европейские модели избирательного законодательства, включая электронные голосование, с прицелом на проведение выборов вскоре после окончания войны.
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