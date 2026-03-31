Будет ли остановка огня на Пасху? : аналитики оценили, действительно ли Кремль готов к переговорам

Украина продолжает демонстрировать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта, предлагая конкретные шаги по уменьшению напряженности. Однако российская сторона систематически отвергает какие-либо инициативы, не предполагающие полной капитуляции Киева.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением ввести временный режим тишины. Речь идет о периоде православной Пасхи, который в этом году будет отмечен 12 апреля.

«Мы поддерживали какие-либо форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинства и независимости нашего государства. Прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое… мы готовы к прекращению огня в пасхальные праздники», — заявил Владимир Зеленский.

Аналитики ISW подчеркивают, что такими шагами президент продолжает демонстрировать готовность Украины к дипломатическому диалогу и обязательства по безусловному прекращению огня.

Реакция Москвы: «Не воспринимать серьезно»

Российские власти отреагировали на украинскую инициативу в присущей ей циничной манере. Глава Комитета по иностранным делам Совета Федерации России Григорий Карасин дал понять, что Кремль не собирается рассматривать это предложение.

«Заявления Зеленского не следует воспринимать серьезно», — отметил Карасин, фактически заблокировав возможность гуманитарной паузы на праздники.

В ISW напоминают, что ранее сам Владимир Путин объявлял одностороннее прекращение огня на Пасху и День победы в 2025 году. Однако украинские и российские источники неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима на всей территории страны.

По данным аналитиков, краткосрочные прекращения огня используются Москвой как элемент «когнитивной войны». Цель Кремля — создать иллюзию добродетели перед мировым сообществом, отвергая призывы Украины и США к длительному или постоянному миру.

Кроме того, российское командование использует такие паузы в сугубо военных целях. По наблюдениям экспертов, во время мораториев на удары Россия скапливает ракеты. Это делается для того, чтобы максимизировать ущерб в последующих пакетах ударов сразу после окончания срока перемирия.

Напомним, Украина заявила о готовности к оглашению перемирия на период пасхальных праздников. В то же время, военный эксперт Павел Нарожный предостерег, что Россия может использовать режим тишины для манипуляций и подготовки новых атак.

По его словам, страна-агрессорка вряд ли будет соблюдать договоренности и может прибегнуть к провокациям.

«Мы находимся в условиях Великой войны. Против нас есть коварный враг, у которого нет никаких моральных принципов или этики», — отметил аналитик.

Эксперт предполагает, что россияне могут инсценировать удары, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия. Также он отметил риски для гражданского населения, ведь во время праздников возможны скопления людей, что повышает опасность.

Кроме того, по словам Нарожного, в период условного затишья враг может накапливать ресурсы, в частности дроны-камикадзе, для последующих атак. В этой связи украинцев призывают оставаться бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги даже в праздничные дни.

Также, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российская оккупационная армия готовится к усилению наступательных действий на фронте. В частности, россияне занимаются восстановлением боеспособности своих подразделений.