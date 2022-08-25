Будет ли поддерживает Британия Украину после отставки Джонсона: посол ответила

После отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона политика страны по отношению к Украине не изменится.

Британия будет помогать и поддерживать Украину после отставки премьера Бориса Джонсона.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью РБК-Украина.

По ее словам, когда осенью появится новый премьер, нужно будет завязывать новые дружеские отношения. Но она заверила, что "политика остается сильной и кто бы ни занял должности, они будут знать, что часть их работы будет заключаться в дальнейшем развитии дружбы, которую положили начало их предшественникам".

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"Мы (Великобритания) союзники, партнеры и друзья Украины. И мы собирались поддержать Украину, чтобы отразить это вторжение (России). И эта политика была последовательной и четкой еще до вторжения и на протяжении всего вторжения. Она (политика) сильна и будет оставаться сильной независимо от того, кто сменит Бориса Джонсона", — сказала Симмонс.

Дипломат подчеркнула, что нет никаких причин думать, что будущий премьер-министр не будет таким же другом Украины.

"Самым экстраординарным для меня, как для госпожи посла, стало то, что во время этого кризиса так много наших министров развили дружбу и крепкие отношения с украинскими министрами, так многие отвечают за управление и реагирование на это вторжение. Поэтому я вполне уверена, что эта дружба будет продолжаться", — объяснила Симмонс.

Как сообщалось, в Минобороны Британии заявили, что в войне с Украиной Путин делал ставку на август.

Напомним, Джонсон заявил, что настал момент, когда Украина должна ударить по войскам РФ.

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