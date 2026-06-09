Будет ли Польша блокировать вступление Украины в ЕС: Туск назвал ключевые условия Варшавы

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

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Польша продолжит поддерживать Украину на ее пути к европейской интеграции , несмотря на недавние исторические разногласия между двумя государствами. Однако эта длительная поддержка обязательно будет базироваться на четких европейских правилах, гарантирующих безопасность и прямую выгоду для самой Польши.

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время своей пресс-конференции.

Исторический конфликт и путь в ЕС

Глава правительства подчеркнул, что его страна не собирается торговать поддержкой украинских амбиций или блокировать переговорные кластеры. В то же время, он прокомментировал кризис, возникший после присвоения одной из украинских воинских частей имени «Героев УПА».

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«У меня нет такого впечатления, что намерением решения президента Зеленского было ударить по Польше. Упрекаю украинскую сторону нехватку чувствительности и исторического разума, нехватку эмпатии и мышления о наших общих интересах», — отметил политик.

Туск добавил, что долгое время убеждал украинского лидера уважать интересы соседей и выстраивать исключительно равноправные отношения. Он также подчеркнул, что дальнейший обмен ударами абсолютно не отвечает интересам обоих государств, поэтому Киев должен взять на себя ответственность за разрешение ситуации.

Никто не имеет права игнорировать нашу чувствительность. Я убежден, что, может быть, слишком медленно, возможно, с сопротивлением, но это начинает доходить до украинцев», — подчеркнул премьер-министр.

Европейские форматы без участия Варшавы

В ходе общения с прессой политик также отреагировал на недавнюю лондонскую встречу лидеров Великобритании, Франции и Германии по поддержке Киева. Поскольку Польшу на эти переговоры не пригласили, у Туска был длительный разговор с немецким канцлером Фридрихом Мерцом, чтобы прояснить ситуацию.

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«Я сказал, что с точки зрения Польши никакие договоренности, в которых Польша не участвует, не будут уважаться нами. Польша является абсолютно необходимым звеном, чтобы серьезно говорить о будущем Украины и региона», — заявил глава польского правительства.

Недовольство таким «узким» форматом выразила и премьер Италии Джорджа Мэлони, с которой Туск успел пообщаться накануне. В ближайшее время ожидается организация более широкой встречи в формате «пятерки», чтобы объективно учесть позиции других крупных европейских партнеров.

Позиция по переговорам с Россией

Касаясь темы возможных мирных инициатив, глава польского правительства выразил значительную осторожность по поводу идей быстрого диалога с Путиным. Он категорически исключил возможность того, что кто-то в Европе будет играть роль арбитра между агрессором и жертвой.

«Это должно быть однозначно. В этой войне мы на стороне Украины. Украина эту войну не может проиграть, Россия не может выиграть эту войну», — резюмировал Дональд Туск.

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В заключение премьер-министр упомянул о вопросе выплат компенсаций живым польским жертвам немецких преступлений времен Второй мировой войны. Он предупредил Берлин, что отсутствие быстрого финансового решения из-за внутренних споров в их коалиции нанесет серьезный удар по репутации Германии.

Напомним, ЕС начал подготовку к открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.

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