- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 340
- Время на прочтение
- 2 мин
Будет ли Польша отправлять свои войска в Украину: Туск дал окончательный ответ
Туск повторил, что Польша не будет отправлять войска в Украину: говорит, что поляки будут иметь другую задачу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания «коалиции решительных» снова заявил, что его страна не будет направлять войска в Украину даже после окончания войны.
Об этом передает Polsat News.
«Польша, как мы неоднократно подчеркивали, не планирует отправку войск в Украину. Также и после окончания войны», — заявил Туск.
Однако поддержка будет предусматривать координацию помощи, в частности, логистику.
«Мы отвечаем за логистику. Понятно, что Польша является самым большим хабом, местом, где организуется помощь Украине. И эта задача достаточна», — сказал он.
По словам Туска, ни один из европейских партнеров по коалиции не возражал против решения Польши. «Конечно, все принимают такую форму польского присутствия в помощи Украине», — отметил он.
Туск признался, что на участников «коалиции решительных» произвела впечатление враждебная демонстрация в Пекине, включавшая военный парад и встречу таких политиков, как лидер Китая Си Цзиньпин, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко и диктатор Путин.
«Было ясно видно, что другая сторона политически объединяется, и что эта демонстрация, однако, предвещает плохое для будущих международных отношений. И именно поэтому сегодня было так важно отметить сотрудничество и единство между западными странами, прежде всего Европой и Соединенными Штатами», — сказал Дональд Туск.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран готовы направить войска в Украину.
По информации СМИ, до 30 тысяч иностранных солдат могут появиться в Украине после войны.