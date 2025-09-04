Будет ли Польша отправлять свои войска в Украину: Туск дал окончательный ответ

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания «коалиции решительных» снова заявил, что его страна не будет направлять войска в Украину даже после окончания войны.

Об этом передает Polsat News.

«Польша, как мы неоднократно подчеркивали, не планирует отправку войск в Украину. Также и после окончания войны», — заявил Туск.

Реклама

Однако поддержка будет предусматривать координацию помощи, в частности, логистику.

«Мы отвечаем за логистику. Понятно, что Польша является самым большим хабом, местом, где организуется помощь Украине. И эта задача достаточна», — сказал он.

По словам Туска, ни один из европейских партнеров по коалиции не возражал против решения Польши. «Конечно, все принимают такую форму польского присутствия в помощи Украине», — отметил он.

Туск признался, что на участников «коалиции решительных» произвела впечатление враждебная демонстрация в Пекине, включавшая военный парад и встречу таких политиков, как лидер Китая Си Цзиньпин, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко и диктатор Путин.

Реклама

«Было ясно видно, что другая сторона политически объединяется, и что эта демонстрация, однако, предвещает плохое для будущих международных отношений. И именно поэтому сегодня было так важно отметить сотрудничество и единство между западными странами, прежде всего Европой и Соединенными Штатами», — сказал Дональд Туск.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран готовы направить войска в Украину.

По информации СМИ, до 30 тысяч иностранных солдат могут появиться в Украине после войны.