Будет ли помощь от Трампа, а Путин – на Саммите мира: главное из интервью Ермака

Андрей Ермак заявил, что Украина не готова к компромиссам, если речь идет о независимости и территориальной целостности.

Глава Офиса президента Украины в большом интервью "Европейской правде" рассказал, возможно ли присутствие Путина на втором Саммите мира и о чем говорили по телефону президент Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп, какой будет победа Украины и готово ли наше государство к компромиссам и уступкам России.

ТСН.ua собрал главные тезисы этого интервью.

О помощи от Трампа

Ермак заверил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах обеспечит дальнейшую поддержку Украины.

По его словам, недавний телефонный разговор Трампа с президентом Зеленским подтвердил "хорошие отношения" и уважение Трампа к Украине. Кроме того, кандидат в президенты США призвал Зеленского не реагировать на слухи о якобы готовности Трампа и его команде пойти на уступки Путину.

"Да, он это сказал. Что не надо обращать внимание на появляющиеся об этом "фейк ньюз". Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно", – заявил руководитель ОП.

О представителе России на Саммите мира

Андрей Ермак подчеркнул, что на втором Саммите мира возможно участие представителя России для передачи согласованного совместного плана реализации украинской "формулы мира".

"Такая возможность существует. Но это не значит, что второй саммит будет каким-нибудь началом переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь. Мы хотим, чтобы встреча, на которой можно передать этот план, проходила не в рамках Украина — Россия, а при участии всех тех ответственных стран, которые поддержали наш план и находятся за столом”, — сказал председатель ОП.

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О возможном присутствии российского президента Владимира Путина как представителя РФ, с которым готова встретиться Украина, Андрей Ермак не дал четкого ответа.

"Путин во многие страны не может приехать", — заметил он, имея в виду ордер Международного уголовного суда на его арест.

Андрей Ермак не уточнил, состоится ли второй саммит еще в этом году.

“Посмотрим. Мы хотим, но есть условия, без которых этот второй саммит не может состояться. Над ними мы работаем. Как только эти условия будут выполнены, тогда мы можем говорить о сроке и месте второго саммита”, — сказал Ермак.

Что будет победой Украины

Андрей Ермак подчеркнул, что победа для Украины означает восстановление ее целостности, обеспечение гарантий суверенитета, возвращение всех пленных и вывезенных детей, ответственность военных преступников, получение репараций от РФ, а также новая структура безопасности в Европе.

"Победа — это восстановление целостности Украины, обеспечение гарантий безопасности нашего суверенитета, возвращение всех наших людей, ответственность военных преступников, получение компенсаций, чтобы восстановить нашу страну, новая структура безопасности в Европе, где Украина будет точно играть одну из ведущих ролей", — сказал глава ОП.

Он также подчеркнул, что одним из пунктов украинской победы является возвращение вывезенных на территорию России детей.

Об отношениях с Западом

Руководитель ОП отметил, что после начала полномасштабного вторжения России Украине удалось удивить весь мир. Именно поэтому объединение стран Запада для поддержки Украины в борьбе с российской агрессией стало таким "мощным и беспрецедентным".

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"Я думаю, что безусловно мы, вся украинская нация, удивила мир [в 2022 году – ред.]. Удивило то, как простые люди руками останавливали танки. Как с первого часа президент начал обращаться в парламенты во всем мире. Это тоже не произошло. за один миг. Это была мощная работа, и мы показали, что мы готовы воевать. Мы показали, что мы не сдадимся, что для нас это вопрос выживания", - подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, партнеры Украины верят в конкретные шаги и тоже меняются в зависимости от того, "что мы делаем, как мы говорим, насколько мы последовательны и насколько мы объединены".

О возможных компромиссах с Россией

Андрей Ермак заявил, что Украина не готова к компромиссам, если речь идет о независимости и территориальной целостности.

"Люди не совсем понимают, почему был "Минск", почему это плохо. По "Минску" было много вопросов, которые мне странны как юристу. Там не было видно, где конец, а что в конце", – сказал руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что украинцы не готовы идти на уступки противнику.

"Мы не готовы идти на уступки по независимости Украины, суверенитету, территориальной целостности. Поэтому это [разговор о уступках] – общее обсуждение. Украинское общество сегодня не готово", – говорит глава ОП.

Когда закончится война

Войну в Украине Ермак сравнил с марафонской дистанцией.

"Мы как на марафоне – знаем, что в конце марафонской дистанции точно знаем цель, но не знаем, когда этот марафон закончится", – подытожил он.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский перечислил мирные планы, которые могут закончить войну в Украине, и дал им оценку.

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