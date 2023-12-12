Будет ли помощь США и какие 3 составляющие успеха для ВСУ в следующем году: ответ известного дипломата

По мнению Чалого, Байдену нужно пойти на политические уступки республиканцам, пожертвовать своим рейтингом, но помочь Украине.

Судьба помощи США Украина зависит от Белого дома и Джо Байдена.

Такое мнение высказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый в эфире телемарафона.

"Все зависит от Белого дома на сегодняшний день. Если Белый дом и Джо Байден прислушается к аргументам на следующей встрече с президентом Украины, услышит убедительные слова о возможности успеха в следующем году, те условия, которые нужны", – говорит Чалый.

Дипломат назвал три главных составляющих успеха для ВСУ:

200-300 ракет ATACMS (чтобы можно было разрушить Крымский мост и бить по базам),

самолеты F-16 (и не 2-3, а по меньшей мере 60 самолетов),

постоянное снабжение боеприпасов.

"Если с их стороны это прозвучит, а с нашей прозвучит то, что мы видим, как реформировать страну, как не допустить ошибок и как добиться успеха в следующем году, тогда Джозеф Байден пойдет на политические уступки республиканцам, пойдет на потерю своего рейтинга, но дожмет этот вопрос", – подытожил Валерий Чалый.

Ранее Чалый заявил, что, несмотря на то, что одобрение Конгрессом США помощи Украине на 2024 год откладывается, по меньшей мере до лета ВСУ будут обеспечены оружием.

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

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