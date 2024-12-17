Будет ли предложенное Орбаном и Трампом рождественское перемирие на фронте: есть ответ

Рождественское перемирие, предложенное премьером Венгрии Виктором Орбаном и новоизбранным президентом США поддержанное Дональдом Трампом, вряд ли состоится. Вероятнее всего, ограничатся только обменом военнопленными.

Такое мнение высказал экс-замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, пишет OBOZ.UA.

"Действительно, враг существенно активизировался и пытается достичь как можно больше, пожалуй, к дате инаугурации Трампа. В то же время президент Венгрии Орбан предложил устроить рождественское перемирие. Как я понимаю, исходя из того, что вы сказали, сегодня Путину не нужно такое перемирие? ", – сказал Романенко.

По его словам, в целом, инициатива по рождественскому перемирию не имеет больших шансов на реализацию. Трамп и Орбан достигают своих целей: Трампу нужен послушный президент Венгрии, а Орбан стремится укрепить свои позиции в Европе. Однако для перемирия необходимы согласования США, Европы, Украины и России. Скорее всего, инициатива сведется к обмену военнопленными. Путин может использовать это как возможность выглядеть миротворцем, но реальные планы он реализует без долгих согласований, пользуясь эффективностью авторитарных режимов во время войны.

Отвечая на вопрос о возможном снижении активности врага после инаугурации Трампа, он сказал: "Да, такая возможность есть. Но не должно быть иллюзий. Мы видели, что сразу после выборов Трамп не решил вопрос с войной. Собственно, мало кто верил в это из серьезных политиков и экспертов. И этого, конечно, не произошло. января", — ответил он.

Напомним, главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов заявлял, что Россия не согласится на мирные переговоры, пока ее армия добивается успехов на фронте. По его словам, "сигналы" о готовности к переговорам — это блеф.

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