ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
500
Время на прочтение
1 мин

Будет ли продолжение мирных переговоров в Стамбуле: детали разговора Фидана и Лаврова

Глава МИД Турции подтвердил готовность Анкары и дальше выступать посредником в мирном диалоге между Киевом и Москвой.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Переговоры в Турции

Переговоры Украины и России в Стамбуле / Архивное фото / © Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Главной темой обсуждения стало состояние мирных переговоров между украинской и российской сторонами.

Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По данным дипломатических источников, телефонный разговор прошел в четверг, 7 августа. Министры иностранных дел обсудили последние изменения в переговорном процессе, направленном на урегулирование войны.

Издание отмечает, что во время диалога Хакан Фидан в очередной раз отметил важность продолжения диалога между сторонами. Глава МИД Турции также выразил готовность Анкары снова выступить в роли посредника, чтобы способствовать возобновлению мирных переговоров.

Напомним, ВВС считает, что переговоры Трампа и Путина вряд ли приведут к скорейшему завершению войны в Украине. Более того, есть опасения, что эта встреча станет ловушкой для Трампа и может привести к тому, что президент США уступит требования Кремля.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie