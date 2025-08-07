Будет ли продолжение мирных переговоров в Стамбуле: детали разговора Фидана и Лаврова

Переговоры Украины и России в Стамбуле / Архивное фото / © Getty Images

Реклама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Главной темой обсуждения стало состояние мирных переговоров между украинской и российской сторонами.

Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По данным дипломатических источников, телефонный разговор прошел в четверг, 7 августа. Министры иностранных дел обсудили последние изменения в переговорном процессе, направленном на урегулирование войны.

Реклама

Издание отмечает, что во время диалога Хакан Фидан в очередной раз отметил важность продолжения диалога между сторонами. Глава МИД Турции также выразил готовность Анкары снова выступить в роли посредника, чтобы способствовать возобновлению мирных переговоров.

Напомним, ВВС считает, что переговоры Трампа и Путина вряд ли приведут к скорейшему завершению войны в Украине. Более того, есть опасения, что эта встреча станет ловушкой для Трампа и может привести к тому, что президент США уступит требования Кремля.