Будет ли продолжено "пасхальное перемирие": что известно о реакции Кремля

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © МИД Украины

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После объявления Путиным 30-часового прекращения огня по случаю Пасхи Украина предложила продлить перемирие на 30 дней. Но Москва все еще молчит.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Что касается так называемого “пасхального перемирия”, то мы до сих пор не услышали ответа Москвы на наше предложение продлить режим прекращения огня до 30 дней», — сообщил Сибига.

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По его словам, несмотря на несколько уменьшенную боевую активность в субботу и воскресенье, россияне продолжают атаковать украинские позиции.

«Украина реагирует должным образом и ответственно, и мы отвечаем взаимностью как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется», — отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас главное, как Кремль ответит на предложение Украины о продлении режима прекращения огня после полуночи.

«Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если Россия к этому взаимно готова. Но ответы из Москвы мы так до сих пор и не услышали. Действия России после полуночи, завтра и в течение недели покажут истинное отношение России к мирным усилиям США и предложение 30-дневного прекращения огня. Они продемонстрируют, серьезно ли Россия относится к миру, были ли вчерашние заявления Путина просто манипуляциями», — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент не отдавал приказов о продлении так называемого «пасхального перемирия».