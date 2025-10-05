Будет ли "прорыв" в переговорах между Украиной и РФ: в Турции прогнозируют важные изменения

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / © Associated Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прогнозирует, что ситуация в войне России против Украины может дойти до переговорного «прорыва» уже через несколько месяцев. Он отметил, что международное сообщество, включая США и Турцию, активно работает над поиском мирного решения, хотя обе стороны только усиливают боевые действия.

Об этом Хакан Фидан заявил в эфире турецкого телеканала TRT Haber.

Переговоры после контактов Трампа и Путина

По словам Фидана, очень важные темы обсуждались во время недавней встречи экспрезидента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске.

"Российская сторона открыто сообщила господину Трампу свои условия прекращения огня в еще более четком, утонченном виде", - сказал Фидан.

Далее, как отметил министр, Трамп обсудил эти условия с украинским лидером и европейскими коллегами, чтобы понять, «какой вопрос можно продвинуть». Фидан добавил, что Турция параллельно продолжала переговоры с американской, украинской и российской сторонами.

«Прорыв» после эскалации

Хакан Фидан отметил, что, несмотря на дипломатические контакты, обе стороны интенсифицируют конфликт. Министр объяснил, что это обычная военная стратегия.

Это известная позиция в стратегиях войны. Если одна сторона показывает уступчивость, другая сторона будет наступать сильнее. Чтобы не создавать такой имидж, обе стороны… как можно больше наращивают свои военные усилия», – объяснил он.

Однако, по его словам, в разговорах с американскими должностными лицами уже вырисовывается четкая картина завершения войны.

«Теперь очевидно, что после того, как эта ситуация продлится еще некоторое время, несколько месяцев, можно будет добиться открытия [в переговорах — ред.],» — заявил глава МИД Турции.

Вопросы Донбасса и цена войны

Фидан указал, что ключевым вопросом, вокруг которого ведутся споры, является часть Донецкой области, которую до сих пор не удалось захватить России (около 25–30% территории области).

Аргументы сторон:

Россия требует отдать эту территорию, угрожая продолжить войну, «чего бы это ни стоило», и наступать на другие регионы.

Украина считает территорию критически важной для своей территориальной целостности и заявляет, что не может ее отдать без боя, поскольку это откроет военные пути к потере других областей.

Министр назвал войну «бессмысленной» и очень дорогой.

Эта война несет не только человеческие потери, но и очень высокую цену ресурсов. Она имеет очень высокую цену для мировой торговли, для мирового энергетического баланса», - сказал Фидан.

Фидан добавил, что формула для окончания войны "уже вырисовалась" и "мы очень близко", выразив надежду, что война скоро закончится.

Европа перед ядерной и финансовой угрозой

Хакан Фидан также прокомментировал новые вызовы для Европы, впервые столкнувшейся с такой «серьезной конвенционной угрозой» со стороны ядерного государства. Министр отметил, что поэтому европейские государства вынуждены менять свои бюджеты и увеличивать военные расходы, что создает политические проблемы для правительств.

Кроме того, Фидан рассказал о прениях по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Он подтвердил, что европейские страны не хотят сами тратить средства, но и не желают нарушать священные принципы свободной торговли и финансовой открытости путем прямой конфискации.

Как компромиссный вариант сейчас обсуждается предложение создать правовую основу, которая позволит использовать эти средства для покрытия военных репараций, которые Украина потребует от России за разрушение.

Напомним, экспосол США в Украине сказал, что может заставить Путина изменить планы войны. Стивен Пайфер считает, что есть разумный план, позволяющий сделать значительную часть средств РФ доступной для Украины, чтобы вооружить ее и усилить давление на Россию.