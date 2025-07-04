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Будет ли Путин воевать до конца: в ISW разоблачили истинные намерения "фюрера"
Аналитики ISW развенчали заявления Москвы о якобы желании к "мирным переговорам".
Диктатор РФ Владимир Путин остается преданным своим целям в Украине. Впрочем, устранение так называемых "коренных причин" войны, о которых утверждает Кремль, противоречит утверждению "фюрера", что Россия поддерживает содержательные переговоры по прекращению войны.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
"Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно упоминали о необходимости какого-либо будущего мирного урегулирования для устранения якобы "коренных причин" войны, намекая на непреклонные требования России относительно изменения режима в Украине, нейтралитета Украины и изменений в основополагающую политику открытых дверей НАТО", - говорится в отчете.
Аналитики ISW отмечают, что Москва остается незаинтересованной в добросовестных мирных переговорах по прекращению войны. Заявление Путина о том, что РФ не отступит от целей, демонстрирует готовность хозяина Кремля продолжать войну в Украине и достигать своих целей военными средствами, если страна-агрессорка не сможет заставить Украину капитулировать дипломатическими средствами.
Американские специалисты подчеркивают, что эти действия Российской Федерации "прямо противоречат призывам президента США Дональда Трампа к скорейшему прекращению войны".
Кроме того, в ISW отмечают, что Кремль в течение последних недель постоянно заявлял, мол, пока нет планов как относительно третьего раунда двусторонних переговоров в Стамбуле, так и относительно того, возобновятся ли они вообще.
"ISW продолжает оценивать, что Россия будет использовать любые будущие переговоры, чтобы попытаться получить уступки от Украины и США тогда, как российские оккупанты будут продолжать усилия по обеспечению дополнительных достижений на поле боя путем постепенного и очень изнурительного продвижения", - говорится в отчете американского Института.
Напомним, накануне в Кремле сделали заявление о меморандуме и новом раунде переговоров. В частности, в Москве говорят, мол, содержание меморандума "еще даже не рассматривалось с украинской стороной".
Заметим, ранее диктатор РФ Владимир Путин упомянул о "денацификации" Украины . В частности, "фюрер" страны-агрессорки повторил, что РФ завершит свою войну против Украины лишь на условиях Кремля.