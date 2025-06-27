Будет ли следующий раунд переговоров с Россией: заявление Умерова

Рустем Умеров / © Associated Press

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Инициатива переговоров о прекращении огня возникла еще в начале 2025 года. В первый раз она прозвучала от президента США Дональда Трампа в январе.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами.

«Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства», — сказал министр.

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Он также напомнил, что переговоры проходили в несколько этапов в разных странах.

Первый раунд — в Джидде, Саудовская Аравия: украинская делегация совместно с американскими партнерами обсуждала условия прекращения огня.

Второй этап — Эр-Рияд: переговоры с американской стороной, одновременно к обсуждениям дистанционно присоединялась российская делегация. Украинская сторона контактировала с россиянами через американцев.

«После 10 часов переговоров российская сторона не согласилась на компромисс. Единственным согласованным шагом стал мораторий на удары по энергетическим объектам. Следующие встречи проходили в Париже и Лондоне, где Украина сохраняла последовательную позицию и стремилась двигаться к договоренностям», — добавил Умеров.

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По данным министра, по завершении обсуждений по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к теме встречи лидеров для предметного диалога.

Напомним, 2 июня в Стамбуле прошла встреча делегаций Украины и России второго раунда мирных переговоров. Они продолжались всего час, однако стороны успели достичь определенных договоренностей. Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что ожидает «освобождения еще большего количества военнопленных.

Позже Зеленский заявил, что переговоры с Россией могут продолжиться после завершения сложного процесса обмена пленными. Именно от него зависит дальнейший диалог.