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Будет ли следующий раунд переговоров: Умеров озвучил условия
Следующая встреча с российской делегацией будет иметь смысл только в случае подготовки переговоров Зеленского и Путина.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что дальнейшие переговоры с российской стороной имеют смысл только при подготовке встречи лидеров двух стран.
Об этом Умеров сообщил на брифинге по итогам вторых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
"Мы считаем, что дальнейшие встречи наших двух делегаций имеют смысл только, если они будут готовить встречу на самом высоком уровне", - заявил Умеров.
По его словам, Киев ожидает ответа Москвы до 30–31 июня.
Глава Минобороны подчеркнул, что Украина давно донесла до россиян свою позицию: война должна завершиться.
"И весь мир нас в этом поддерживает. Всем понятно, какие должны быть первые шаги – это прекращение огня и дальше подготовка встречи лидеров двух стран", – отметил министр.
Умеров подчеркнул, что Украина открыта для дальнейшей работы, если Москва действительно настроена на завершение войны. В противном случае, говорит он, мировое сообщество должно активизировать давление на Россию.
"Если россияне серьезно относятся к окончанию войны, то мы готовы дальше над этим работать. Если нет — международные санкции должны быть введены. Спасибо всем, кто нас поддерживает", — резюмировал Умеров.
Кроме того, Рустем Умеров заявил, что украинская сторона получила от российской стороны меморандум и у команды будет неделя на его изучение. После этого стороны скоординируют следующие шаги.