Будет ли "СН" обращаться в КСУ по поводу дальнейшей легитимности Зеленского: ответ нардепа

В мае 2024 года истекает 5-летний срок полномочий президента Владимира Зеленского, но во время действия военного положения выборы не проводятся.

Фракция "Слуга народа" не будет обращаться в Конституционный суд о легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде (2019-2022) Федор Вениславский, передает "Радио Свобода".

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"На этот вопрос дает однозначно, причем в императивном аспекте, ответ статья 108 Конституции Украины. Она говорит о том, что президент продолжает выполнять полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Это однозначно обязывающая норма, которую президент должен выполнить", – объяснил нардеп.

По его словам, все фракции парламента подписали согласие, что до конца военного положения в Украине не могут проводиться какие-либо выборы. Также добавил, что подобная практика противоречит международным нормам.

Одной из причин отказа от проведения в нынешних условиях выборов называют риск несоблюдения прав избирателей на всей территории Украины.

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный Суд по поводу легитимности пребывания Зеленского на посту президента Украины после мая 2024-го, но колеблется его подавать. Отметим, что 20 мая 2024 года истекает определенный Конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации Владимира Зеленского.

Ранее Комитет по разведке предупредил, что в ноябре 2023 года Россия уже начала спецоперацию под названием "Майдан-3", чтобы раздувать вопросы легитимности украинской власти и подвергнуть сомнению все ее решения.

По мнению политического эксперта Тараса Загороднего, тема "нелегитимности" Зеленского интересна только россиянам и их сторонникам.

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