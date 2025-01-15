Будет ли снижен мобилизационный возраст в Украине: нардеп ответил

Пока нет законодательных инициатив по снижению возраста мобилизации.

Мобилизационный возраст уменьшать пока не планируют, поскольку у ВСУ достаточно резервных бригад, но возникает нехватка оружия от партнеров и разрешений на использование дальнобойного оружия против агрессора.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день в парламенте не существует ни одной законодательной инициативы по изменению возрастной категории мобилизации. То есть ни о каких 18, 19, 20 и так далее годах нет речи", – сказал политик.

Он отметил, что вооруженные силы обладают достаточно резервными бригадами, но испытывают дефицит обещанного оружия от международных партнеров и необходимых разрешений на его использование против страны-агрессора.

Нардеп отметил, что пехотинцы сталкиваются с проблемой, когда россияне используют КАБы для обжига фронта. Для эффективной борьбы необходимо обеспечить преобладание в воздухе, чтобы ограничить возможности противника, а пехота в резервных бригадах есть, но ей не хватает массового оружия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сигналы со стороны некоторых мировых лидеров о снижении мобилизационного возраста – это сейчас нечестный разговор, ведь современная война другая.

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