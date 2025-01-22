Будет ли Украина членом НАТО: Зеленский обвинил Запад в "непрозрачной" политике

Сейчас против членства Украины в НАТО выступают только 4 страны, но на самом деле это зависит, прежде всего, от позиции Трампа.

Запад ввел в заблуждение Украину, когда пообещал в будущем принять ее в НАТО. Сейчас членство Украины в Альянсе в значительной степени зависит от политики США и прежде всего позиции президента Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями Международного медиасовета на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский отметил, что политика Запада в отношении членства Украины в НАТО "была не слишком прозрачной".

"Они [западные страны – ред.] не поддерживали нас в НАТО. Это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО. Потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И потому это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. И также это было нечестно от наших лидеров, когда они говорили, что нам пообещали членство Украины в НАТО", – сказал президент.

По его словам, слабая позиция Германии и США в прошлом стоила им политических потерь.

"Я считаю, что была слабая позиция Германии и Соединенных Штатов. Потому что у них был диалог с россиянами, и я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с Россией", – объяснил Зеленский.

Он отметил, что большинство членов НАТО поддерживают присоединение Украины к альянсу. Впрочем, четыре государства до сих пор выступают против. Это США, Германия, Словакия и Венгрия. Но на самом деле позиция этих государств зависит от Соединенных Штатов и, прежде всего, позиции американского президента.

"Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО и все будут "за". И наоборот, если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в альянсе", – подытожил Зеленский.

Напомним, страны Запада пугает возможный исход войны в Украине. По мнению главы МИД Эстонии, необходимо убедить союзников по НАТО не бояться поражения Путина и продемонстрировать единство ради безопасности.

Читайте также: