Будет ли Украина помогать странам Персидского залива в борьбе с Ираном: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Страны Ближнего Востока пока не обращались напрямую в Украину с просьбой помочь в противодействии иранским дронам или за какой-либо другой помощью, в том числе за оружием.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами во время Ифтара в Киеве, сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

«К нам напрямую лидеры Ближнего Востока, разных стран пока не обращались. Я с лидерами об этом не говорил. Поэтому на запрос очень сложно отреагировать, если его фактически не было. Многие разные месседжи, на разного уровня есть контакты, но запроса прямого не было», — признал Зеленский.

Он объяснил, что «Шахеды», которые сбивают сейчас над странами Персидского залива — это такие же «Шахеды», которые терроризируют украинцев. А у Украины большой опыт в борьбе с такими средствами.

«Сейчас все видят, что даже при таком количестве ПВО, которое есть на Ближнем Востоке, вы видите, что „шахеды“ долетают. Долетают, потому что большое количество. И ракеты и „шахеды“. Это в принципе те же „шахеды“, которые долетают до нас», — отметил глава государства.

Зеленский фактически признал ту публиковавшую Bloomberg информацию, что он предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.

«Ближний Восток имеет тесные экономические отношения, отношения с Российской Федерацией. И оказывают влияние. Если они дадут сигнал России о прекращении огня, например, на время, месяц-два месяца. Мы можем тогда отправить, защитить гражданское население, отправить наших специалистов», — говорит Зеленский.

Также он напомнил, что у Украины есть 100-летнее соглашение о безопасности с Британией. И если бы удары угрожали непосредственно Британии, то Украина, безусловно, стала бы на помощь британцам.

«А так если к нам будут обращаться партнеры, они могут прийти к нам, мы готовы учиться. Относительно обмена оружием у нас есть к этому интерес, у нас есть свои возможности, которые мы производим, и есть дефицит. И у стран Ближнего Востока есть возможность этот дефицит восполнить», — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский в разговоре с Bloomberg заявил, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.

Также мы писали, чем конфликт на Ближнем Востоке выгоден России и какие угрозы для Украины.