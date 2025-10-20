Будет ли Украина с газом — ответ Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

На фоне российских атак по энергообъектам, Украина начала обсуждать с партнерами импорт газа. Однако для этого нужно достаточно средств.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«У премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности со Словакией. Договоренности у премьер-министра Свириденко и министра энергетики Светланы Гринчук с энергетическими компаниями в Америке также положительные. Понимаем, где брать газ на сумму около 2 миллиардов долларов США. Если нам пригодится. Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов США. Часть траншей мы нашли. Норвегия грантом по 100 миллионов долларов США, и выделит еще один январский транш. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками. То есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ», — сказал он.

Президент также уточнил, что американские энергетические компании желают выйти на украинский рынок.

«Один из примеров — это двусторонний газовый проект с американцами — как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь нужно договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого. Этот весь газовый проект мы представили и в Белом доме и американским компаниям. Это большой газовый проект», — добавил Зеленский.

Второй проект — это атомная энергетика, а третий — это нефть.

«Есть 15 блоков. С шестью нужно решать, они временно оккупированы, но у нас есть договоренность с Westinghouse. И есть финансовый ресурс, желающий заходить в этот проект с Соединенными Штатами. Мы можем построить дополнительные 9 блоков в Украине, если будем сотрудничать с американцами», — продолжил он.

Ранее сообщалось, что Россия кардинально изменила тактику атак на энергосистему Украины, перейдя к стратегии «выжженной земли». Цель — не просто вывести из строя, а полностью уничтожить ключевые объекты. Эксперты прогнозируют дефицит света и предупреждают украинцев о необходимости готовиться к продолжительным зимним отключениям. По наиболее вероятному сценарию будет режим «4 на 2», то есть четыре часа без света будут чередоваться с двумя часами со светом.