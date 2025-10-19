- Дата публикации
Будет ли Украина за столом переговоров Трампа и Путина?: Зеленский ответил
Владимир Зеленский сообщил, что готов поучаствовать в переговорах с Трампом и Путином.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять участие в предварительно запланированной встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште. По его словам, этот вопрос он обсуждал с американским коллегой во время встречи в Белом доме в пятницу.
Об этом он рассказал в интервью NBC News.
"Мы говорили об этом. Они обсудят это с Путиным. Он хотел услышать мое мнение", – сказал Зеленский в интервью NBC News, отвечая на вопрос о своем возможном участии в переговорах.
Президент Украины подчеркнул, что для достижения справедливого и продолжительного мира необходимо участие обеих сторон конфликта. "Да, он оккупант, но Украина страдает и борется. И, конечно, как могут быть какие-то соглашения без нас, о нас?" – добавил Зеленский.
В то же время, он отметил, что не уверен в готовности Путина завершить войну и допускает, что российский лидер может стремиться вернуться с агрессией. На уточняющий вопрос о собственном участии во встрече Зеленский заявил: "Я готов. Я сказал президенту Трампу: Я готов".
Ранее Трамп назвал проведенный 16 октября разговор с Путиным "значительным прогрессом" и объявил о запланированных встречах: личном в Будапеште и на уровне советников перед этим. После этого вопрос обсуждался с Зеленским.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что украинский президент готов к встрече с Путиным в любом формате и любой стране мира, кроме РФ и Беларуси.
Напомним, руководитель центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал, чего действительно хочет Путин от новой встречи с Трампом. Эксперт отмечает, что для Белого дома переговоры в Будапеште более важны, чем для Кремля.