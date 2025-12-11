- Дата публикации
Будет ли уменьшена численность украинской армии по мирному соглашению: Зеленский ответил
Украинский президент напомнил о желании россиян в марте 2022 года ограничить численность ВСУ 40-50 тысяч военных.
Численность Вооруженных сил Украины в рамках возможного мирного соглашения соответствует реальному количеству военных в нынешней украинской армии.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ в четверг, 11 декабря.
При этом глава государства подчеркнул, что ранее фигурировали совсем другие цифры в различных документах, которые предусматривали завершение войны.
«Помните, в 2022 году [россияне] хотели ограничения [численности ВСУ] в 40 или 50 тысяч?» — напомнил он.
Зеленский отметил, что этот пункт мирного соглашения достаточно доработали.
«На сегодня в документе есть реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными — 800 тысяч военных», — сообщил он.
Напомним, в первоначальном мирном плане из 28 пунктов, который обсуждали представители Украины, США и европейских стран в Женеве, речь шла об ограничении численности ВСУ до 600 тысяч человек.