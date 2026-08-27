Будет ли Варшава конкурировать с Украиной за производство ракет для Patriot: ответ Минобороны Польши

Ждут решения Вашингтона: Варшава готова запускать производство ракет Patriot в кооперации с Киевом / © portal.lviv.ua

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Польша готова приступить к производству ракет PAC-3 для Patriot в партнерстве с Украиной.

Об этом сегодня, 27 августа, по итогам заседания Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО рассказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, сообщает FREEДOM.

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Залевский напомнил, что Польша является одной из стран, заявивших о своей способности и желании производить PAC-3.

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По его словам, Варшава находится в тесных отношениях с производителем Patriot — компанией Lockheed Martin и с американской администрацией, в том числе с Пентагоном, по этому вопросу.

«И мы ждем, с одной стороны, решения по промышленному вопросу, а с другой стороны, мы ждем политического решения», — отметил замминистра обороны Польши.

Он подчеркнул, что производство ракет в Европе может усилить возможности европейской обороны и в то же время помочь решить проблему нехватки производственных мощностей в США. В то же время Залевский заверил, что его страна не стремится конкурировать ни с Германией, ни с Украиной.

«И мы не хотим конкурировать ни с украинцами, ни с немцами, ни с кем еще. Поэтому если бы удалось создать своего рода сотрудничество между компаниями, странами, это было бы хорошо. Важно, что у нас есть собственные возможности, собственные компетенции, мы хотели бы участвовать в этом производстве и хотели бы его использовать. И если окажется, что это будет с украинцами или с немцами, или с украинцами и немцами, это тоже хорошо», — подытожил Павел Залевский.

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Напомним, что впервые за длительное время ПВО сбила баллистические ракеты во время атаки россиян на Украину.

Ранее бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог объяснил, почему Украина до сих пор не получила лицензию на ракеты Patriot.

Напомним, 10 августа издание Telegraph написало, что Трамп пересмотрел свое решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot из-за опасений по поводу утечки технологий в Россию.

31 июля Трамп также подчеркнул, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

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