Новое правительство Венгрии получит мандат на улучшение отношений с Украиной, но большинство венгров, в том числе и избирателей новой правящей партии «Тиса» Петера Мадьяра, выступают против финансовой и военной поддержки Киева.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Венгры ожидают, что Будапешт улучшит свои отношения с Киевом. Такие ожидания имеют 64% всех венгров и 74% избирателей Мадьяра.

Но Мадьяр не получит одобрения более амбициозных способов поддержки Украины. В частности, большинство венгров выступило бы против разблокирования его правительством переговоров о членстве Украины в ЕС, и даже избиратели «Тисы» разделились в этом вопросе.

Большинство — как на национальном уровне, так и среди избирателей «Тисы» — выступили бы против финансовой поддержки Украины новым правительством, и еще большее количество выступило бы против военной поддержки.

Существуют два направления политики, связанные с Украиной, где Мадьяр может разрываться между национальной и партийной лояльностью.

Что касается того, должно ли его правительство разрешить транзит военной помощи Украине через Венгрию, страна в целом выступает против, но его избиратели в основном поддерживают такую возможность.

Так же более половины венгров отвергают возможность для Украины в конце концов стать членом ЕС, тогда как его собственные избиратели в основном поддерживают.

Это может означать два политических вызова для Мадьяра.

Во-первых, его электорат может недооценивать важность начала переговоров о вступлении Украины для европейских партнеров Венгрии, или же они просто не связывают это с нормализацией отношений Венгрии с Брюсселем.

В любом случае Мадьяру придется защищать эту идею среди преимущественно скептически настроенной общественности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смену власти в Венгрии и очертил принципы, по которым Киев планирует строить диалог с будущим правительством Петера Мадьяра.

