- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 2 мин
Будет ли Венгрия поддерживать Украину: чего хотят избиратели Мадьяра — опрос
Большинство венгров не поддерживает разблокирование правительством Мадьяра переговоров о членстве Украины в ЕС, и даже избиратели «Тисы» разделились в этом вопросе.
Новое правительство Венгрии получит мандат на улучшение отношений с Украиной, но большинство венгров, в том числе и избирателей новой правящей партии «Тиса» Петера Мадьяра, выступают против финансовой и военной поддержки Киева.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).
Венгры ожидают, что Будапешт улучшит свои отношения с Киевом. Такие ожидания имеют 64% всех венгров и 74% избирателей Мадьяра.
Но Мадьяр не получит одобрения более амбициозных способов поддержки Украины. В частности, большинство венгров выступило бы против разблокирования его правительством переговоров о членстве Украины в ЕС, и даже избиратели «Тисы» разделились в этом вопросе.
Большинство — как на национальном уровне, так и среди избирателей «Тисы» — выступили бы против финансовой поддержки Украины новым правительством, и еще большее количество выступило бы против военной поддержки.
Существуют два направления политики, связанные с Украиной, где Мадьяр может разрываться между национальной и партийной лояльностью.
Что касается того, должно ли его правительство разрешить транзит военной помощи Украине через Венгрию, страна в целом выступает против, но его избиратели в основном поддерживают такую возможность.
Так же более половины венгров отвергают возможность для Украины в конце концов стать членом ЕС, тогда как его собственные избиратели в основном поддерживают.
Это может означать два политических вызова для Мадьяра.
Во-первых, его электорат может недооценивать важность начала переговоров о вступлении Украины для европейских партнеров Венгрии, или же они просто не связывают это с нормализацией отношений Венгрии с Брюсселем.
В любом случае Мадьяру придется защищать эту идею среди преимущественно скептически настроенной общественности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смену власти в Венгрии и очертил принципы, по которым Киев планирует строить диалог с будущим правительством Петера Мадьяра.