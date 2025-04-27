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Будет ли заключено соглашение о полезных ископаемых: в Белом доме сделали заявление
Майк Волц сообщил о настойчивой подготовке к подписанию соглашения с Украиной.
Президент США Дональд Трамп «полнен решимости» заключить соглашение о полезных ископаемых с Украиной.
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в эфире Fox News.
«Соглашение с Украиной будет заключено. Переговорщики упорно трудились в течение выходных. Это в первую очередь, о чем думают как Скотт Бессент [министр финансов США — ред.], так и президент. Это будет сделано. Президент решительно настроен сделать это», — подчеркнул Волц.
Напомним, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, у Украины и США до сих пор есть вопросы, которые нужно решить перед подписанием соглашения о полезных ископаемых.