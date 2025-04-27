Будет ли заключено соглашение о полезных ископаемых: в Белом доме сделали заявление

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп «полнен решимости» заключить соглашение о полезных ископаемых с Украиной.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в эфире Fox News.

«Соглашение с Украиной будет заключено. Переговорщики упорно трудились в течение выходных. Это в первую очередь, о чем думают как Скотт Бессент [министр финансов США — ред.], так и президент. Это будет сделано. Президент решительно настроен сделать это», — подчеркнул Волц.

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Напомним, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, у Украины и США до сих пор есть вопросы, которые нужно решить перед подписанием соглашения о полезных ископаемых.