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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Будет ли заключено соглашение о полезных ископаемых: в Белом доме сделали заявление

Майк Волц сообщил о настойчивой подготовке к подписанию соглашения с Украиной.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Майк Волц

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп «полнен решимости» заключить соглашение о полезных ископаемых с Украиной.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в эфире Fox News.

«Соглашение с Украиной будет заключено. Переговорщики упорно трудились в течение выходных. Это в первую очередь, о чем думают как Скотт Бессент [министр финансов США — ред.], так и президент. Это будет сделано. Президент решительно настроен сделать это», — подчеркнул Волц.

Напомним, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, у Украины и США до сих пор есть вопросы, которые нужно решить перед подписанием соглашения о полезных ископаемых.

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