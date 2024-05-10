Будет ли Зеленский легитимным президентом после 21 мая: ответ главы Минюста

Президент Украины Владимир Зеленский никак не потеряет свою легитимность после 21 мая.

Об этом в интервью "Би-би-си" заявил министр юстиции Украины Денис Малюска.

Он подчеркнул, что легитимность Зеленского — это тема, которую часто поднимает Россия и кремлевская пропаганда. Они отмечают, что действующий президент Украины якобы потеряет свою легитимность после 21 мая, когда истекает пятилетний срок его каденции.

По его словам, полномочия действующего президента, то есть Зеленского, будут продолжаться до избрания следующего главы страны. В то же время он отметил, что когда складывался нынешний Основной закон государства мало кто верил в реалистичность, даже виртуальную, полномасштабную войну с участием Украины с таким соседом, как Российская Федерация. Поэтому некоторые нормы и положения Конституции были прописаны недостаточно тщательно и удачно.

"Не только по срокам полномочий, есть и многое другое, что в Конституции касается военного времени — оно сформулировано не идеально, мягко говоря", — пояснил министр.

Напомним, Центральная избирательная комиссия считает, что никаких проблем с легитимностью президента Владимира Зеленского после 20 мая нет. По мнению комиссии, он должен выполнять свои полномочия по вступлению в должность преемника. А выборы президента должны быть назначены в течение 30 дней после завершения военного положения.

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