Будет ли Зеленский на переговорах в Стамбуле без Путина: в ОП ответили

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Украина настроена на переговоры с Россией В частности, на личную встречу президента Владимира Зеленского и кремлевского фюрера Владимира Путина. Украинский лидер готов ехать в Турцию, но решение Москвы неизвестно.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Monde .

"Президент Зеленский посетит Турцию в четверг. Он сильный лидер, который всегда придерживается своего слова. Он будет готов независимо от формата переговоров. Мы не знаем, будет ли там Владимир Путин. Россияне нам не ответили", - подчеркнул руководитель ОП.

Реклама

По его словам, Зеленский посетит Стамбул вне зависимости от того, появится ли там Путин. Неявка хозяина Кремля станет международным сигналом, что именно Москва избегает диалога и не заинтересована в прекращении войны.

"Если Владимир Путин не поедет в Турцию, это будет очень четким сигналом для всего мира, что он не хочет останавливать войну, которую он начал, что не хочет мира или серьезных переговоров", - говорит Ермак.

Также политик заявил о том, что Киев готов к любому формату диалога, но переговоры должны начаться с полного и безусловного прекращения огня. Ведь, говорит Ермак, невозможно вести переговоры, когда российские войска каждый день атакуют Украину ракетами и дронами.

Напомним, ранее Андрей Ермак высказался о том, что будет, если Путин не приедет в Турцию. В частности, это станет последним сигналом о нежелании Кремля заканчивать войну.

Реклама

Сам Зеленский прямо сказал, о чем хочет поговорить с Путиным во время личной встречи. Среди тем разговора, говорит президент, будет полное прекращение огня и обмен всех пленных.

Ждут встречи Зеленского и Путина другие мировые лидеры. В частности, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что попытается убедить диктатора РФ на встречу с украинским лидером. Известно, что бразильский президент находится в Китае, а на обратном пути домой планирует остановиться в Москве.

Дата публикации 08:32, 14.05.25 Количество просмотров 65 Чому Путін до смерті боїться їхати на переговори в Туреччині - Мусієнко пояснив!