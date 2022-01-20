"Будет много крови и беженцев": глава Минобороны предупредил Европу о "катастрофе" в случае нападения РФ

"Будет много крови и беженцев": глава Минобороны предупредил Европу о "катастрофе" в случае нападения РФ

В случае нападения РФ на Украину потери будут катастрофическими, говорит Резников.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что "в Кремле еще не было принято решение" о возможном новом масштабном военном наступлении на Украину.

Об этом Алексей Резников заявил в комментарии BBC.

По словам Резникова, РФ начала кампанию по дестабилизации в Украине, составляющую гибридную войну. Он подчеркнул, что на гибридные угрозы от России должен быть гибридный ответ от Украины и ее партнеров. Среди таких ответов, по словам Алексея Резникова, могут быть экономические санкции, но "это нужно сделать до вторжения, а не после того, чтобы остановить и сдерживать РФ".

Среди этих санкций он назвал заморозку "огромного состояния российских олигархов, принадлежащих к ближайшему окружению президента России".

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"Главная цель Кремля – это устроить хаос в украинских городах и попытаться изменить политическую власть в нашей стране", – говорит глава Минобороны.

Украинский министр обороны посоветовал дипломатам ведущих стран мира донести до российского руководства цену вторжения в Украину. По его словам, в случае нападения РФ на Украину потери будут катастрофическими.

"Я бы сказал, что основной месседж таков – давайте покажем Кремлю, что вы серьезно понимаете все угрозы и можете сделать это нападение очень дорогим для них. Можно начать с санкций прямо сейчас – до, а не после", — сказал Резников.

На уточняющий вопрос, не воспримет ли это Украина как предательство, если этого не будет, министр обороны заявил, что "будет слишком поздно, потому что будет много крови, будут беженцы, это будет катастрофа для Европы".

"Ведь эта война не только на Востоке Украины. Она идет на восток Европы. Я говорю это абсолютно серьезно", — подытожил он.

Говоря о том, к каким компромиссам готова Украина, Резников категорически возразил возможность отказа от членства в НАТО.

"Если вы почитаете нашу конституцию, вы увидите, что у нас есть об этом статья. Как юрист напомню, что это основной закон страны. И в Конституции Украины прописано, что членство в НАТО является нашей целью. И мы к этому стремимся", — высказался. он.

К слову, замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверяет, что Москва, мол, не собирается нападать на Украину и риска полномасштабной войны в Европе нет.

Напомним, что Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. На брифинге с Кулебой Блинкен призвал политических лидеров Украины отложить споры для национальных интересов.

К тому же Байден встретился с вернувшимися из Киева сенаторами США: они обсудили эскалацию вокруг Украины.

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