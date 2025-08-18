- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1433
- Время на прочтение
- 2 мин
"Будет много помощи": Трамп сделал ряд заявлений на открытой встрече с Зеленским
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в начале закрытой встречи обсудили возможные гарантии безопасности для Украины, перспективу трехсторонних переговоров с Путиным и вопрос проведения выборов после установления мира.
Сегодня, 18 августа, в Белом доме стартовали переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа о прекращении огня и подписании мирного соглашения. Во время встречи с журналистами лидер США сделал немало заявлений по гарантиям безопасности, военной помощи и не только.
Об этом сообщает ТСН.
Переговоры с журналистами и президентами стран начались в Овальном кабинете в 20.15 по киевскому времени. Дональд Трамп похвалил Зеленского за «почти костюм», а украинский президент поблагодарил Меланию Трамп и передал ей письмо от первой леди Украины Елены Зеленской.
Возможность трехсторонней встречи
Американский президент также заявил, что нынешние переговоры могут стать шагом к более широкому формату:
«Если сегодня все пройдет хорошо, будет трехсторонняя встреча с участием Путина», — отметил Трамп.
В то же время он подчеркнул, что не уверен в возможности заключения договоренностей уже сегодня. Но эта встреча с Зеленским и европейскими лидерами не последняя. США хотят продолжительного мира, а не перемирия на 2–3 года.
Гарантии безопасности для Украины
Комментируя будущие гарантии безопасности, Трамп отметил:
«Включат ли они отправку американских солдат? Этот вопрос я смогу прокомментировать позже. В любом случае гарантии безопасности — это, прежде всего, ответственность Европы».
Отдельно президент США добавил:
«Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО. Но мы предоставим ей четкие гарантии безопасности».
Финансовая и военная помощь
На вопросы журналистов о финансировании Украины Трамп ответил резко:
«Это Байден — плохой и коррумпированный президент — давал деньги. А я — продаю. За американское оружие для Украины платит НАТО».
Также он добавил, что «любит украинцев»:
«Я люблю украинцев, но я люблю всех людей. Я люблю россиян. Я люблю их всех. Я просто хочу остановить войну», — Трамп.
Контакты с Путиным
После завершения переговоров с Зеленским и европейскими партнерами Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом РФ:
«Он ждет моего звонка», — сказал американский лидер.
Позиция Украины
Со своей стороны Владимир Зеленский подчеркнул готовность Украины к выборам после установления мира:
Мы готовы провести выборы. Но нам нужна безопасность и мирный договор», — заявил президент Украины.
Напомним, сегодня, 18 августа, в Вашингтоне стартовали переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Открытая часть встречи уже завершилась, в настоящее время продолжаются закрытые переговоры. После 22 часов к дискуссии должны присоединиться европейские лидеры.