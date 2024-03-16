"Будет неуправляемый бунт, Путина не найдут": Подоляк о смене власти в РФ

В России нет инфраструктурной оппозиции. Есть диссидентское движение, люди, постоянно занимающие ту или иную антивоенную, антипутинскую оппозицию. Но именно оппозиции, которая готова выстроить что-то, что будет выглядеть достаточно альтернативно к существующей сегодня силовой путинской вертикали в самой России, там нет.

Такое мнение в интервью "24 Каналу" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"В России не будет классической революции ценностного плана, где постепенно будут производить тезисы, нарабатывать сети, агитаторов и так далее. В России будет классический российский бунт. То есть люди с оружием, эти все "герои СВО" вернутся для того, чтобы произвести перераспределение на фоне резкого ослабления государственных институций. Привожу всем достаточно простой пример. Но он совершенно четко зафиксировал, что будет происходить в России. Это пригожинский поход на Москву. Два дня все в истерике были, Путин пропал, другие в рот воды набрали и так далее. Так же будет происходить и сейчас", — рассказал он.

По словам Подоляка, в России будет неуправляемый бунт. В разных регионах РФ будут появляться группы людей с оружием, которые научились убивать на территории Украины, но поняли, что войну проиграли.

"И чем они пойдут заниматься? В момент ослабления государства как такового, в этот период они захотят, воспользовавшись своей силой, через насилие произвести перераспределение регионального влияния, регионального состояния, всего, что есть в регионах. И так же это будет происходить в Москве, Питере и где угодно. Путин исчезнет. Я вам точно говорю, что мы его точно не найдем в момент, когда начнутся эти проблемы в России. Но это не революция. Это невозможно разбудить", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, эксперт указал на интересный момент касательно рейда добровольцев в России.

Читайте также ведущие новости дня: