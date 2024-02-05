"Будет новая геополитическая структура" – Зеленский прокомментировал возможное избрание Трампа президентом США

Он высказал свое мнение о политической ситуации в Соединенных Штатах Америки.

Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах Америки произойдут перемены, линия (поддержки Украины – ред.) останется такой же.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

Именно так глава государства ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.

"У Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину. Это народ США решает, но если они намерены сократить помощь Украине, то будет новая геополитическая структура. Путин сломается из-за нашей обороны, она пойдет вперед и не остановится так" просто», – заметил Зеленский.

Напомним, ранее Дональд Трамп на встрече с избирателями, пытаясь описать работу противоракетного щита в Израиле, использовал активную жестикуляцию и смешное звукоподражание.

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