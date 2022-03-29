"Будет работать по принципу Запорожской Сечи": Арестович рассказал, какой видит Украину за 5 лет

"Будет работать по принципу Запорожской Сечи": Арестович рассказал, какой видит Украину за 5 лет

По его мнению, страна должна восстановить историческую справедливость и вернуть наследие Киевской Руси.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что через пять лет Украина будет самым авторитетный с точки зрения человеческих свобод, справедливости и правды государство и культурой мира.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

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"Оно (государство – ред.) будет работать по принципу Запорожской Сечи – там никогда не спрашивали о национальности или языке, там спрашивали: "Ты хочешь разделить этот образ жизни или нет? Да? Заходи", – рассказал Арестович.

Он также рассказал, что сегодня Запад переживает не лучшие времена, как и авторитарные режимы. Украина может предложить третий путь, лишенный ошибок и Запада, и Востока.

"Мы должны пойти по этому пути, построить Украину такой, как на картинках о светлом будущем с нашего детства – огромные дома из стекла, много зелени, счастливые люди улыбаются – как у меня на заставке в Facebook стоит. И одновременно мы должны восстановить историческую справедливость и вернуть себе наследие Киевской Руси", – добавил советник главы президентского офиса.

"Мы должны выстроить мост в будущее – когда космодесантники из звездолета "Киевская Русь" в татуировках, с оселедцами будут отодвигать американских, французских коллег: "Ребята мы пойдем первыми, потому что задача сложная". И они должны опираться на образы Святослава, Владимира и всех наших героев", – высказал мнение Арестович.

Напомним, советник главы ОП также рассказал, когда закончится война в Украине и при каком условии люди смогут вернуться в Киев.

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