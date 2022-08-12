"Будет переворот": Пионтковский рассказал о "неизбежных процессах в бункере" и обществе РФ

Режим президента России Владимира Путина может "посыпаться" в результате переворота. В случае дальнейших успехов ВСУ на фронте этот процесс неизбежен.

А те, кто придет к власти в России после Путина, должны будут назначить кого-нибудь виновным.

Об этом рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский, пишет "24 канал".

Он обратил внимание на то, что взрывы на аэродроме "Саки" в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. По мнению Пионтковского, систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать деоккупация Херсона.

"Будет переворот. Придут к власти не какие-то либералы, демократы, а такие же мерзавцы, как и сам Путин", — прогнозирует публицист.

Он продолжил, что преемникам российского диктатора нужно будет назвать виновного, как уже не раз было в истории СССР.

"Эти процессы будут неизбежны в бункере и в российском обществе", — убежден Пионтковский, добавив, что к такому выводу пришел, наблюдая за реакцией различных пропагандистских и силовых фрагментов в РФ.

Оппозиционер также рассказал, что пришедшим ко власти в России придется принять новую реальность и именно поэтому они согласятся с формулой Запада и Украины.

"Какая официальная формула сейчас предложена россиянам? Переговоры после отвода российских войск на линию 23 февраля", – напомнил Пионтковский.

Он продолжил, что дальше после этой формулы стартуют мирные переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины. Именно таким двухфазным является путь достижения мира.

Напомним, по оценкам западных экспертов, Путин по-прежнему верит в свою победу, надеется на ослабление западной поддержки Украины и считает, что Россия хорошо справится с санкциями.

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